Lina Pereira sustentou que o JPP “claro que quer eleger, mas, se não conseguir chegar à Assembleia da República depois de 06 de outubro, “pelo menos”, vai dar a conhecer o seu trabalho.

Consciente de que o JPP tem uma visibilidade diferente na Madeira, onde atualmente é a terceira força política mais votada a seguir ao PSD e ao CDS-PP, a candidata frisou que a motivação do partido “é poder participar de uma forma mais alargada”, tendo como objetivo crescer, mas de “forma gradual e consolidada”.

“A principal preocupação no Juntos Pelo Povo, enquanto partido, e por termos tido o movimento associativo na base da formação, são essencialmente as pessoas, não se discute ideologias. Aquilo que se discute essencialmente e que temos como foco são as pessoas e a resolução de problemas práticos para o dia a dia das pessoas”, destacou.

O JJP não apresenta uma bandeira para as legislativas, sustentando Lina Pereira que tudo é importante”, mas considera fundamentais as questões do ambiente e recursos naturais, que estão também relacionados com o próprio setor da economia.

“As energias renováveis iriam promover a empregabilidade, e isto era uma injeção na economia e na própria segurança social, porque, hoje em dia, isto é algo que também tem de ser pensado e repensado, as formas de financiamento da segurança social”, afirmou.

Nesse sentido, salientou que a reforma mais urgente é a da segurança social.

“Tendo em consideração aquilo que são as necessidades mais imediatas e tendo em conta a tendência que é o envelhecimento demográfico da população, penso que a reforma da segurança social é talvez aquela que neste momento precisa realmente de grandes alterações”, explicou.