Rafael Macedo aproveitou para lamento o "bloqueio" que uma parte da comunicação social tem feito à cobertura da sua candidatura nesta campanha eleitoral.

O candidato foi o médico que acusou o Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) de estar a reencaminhar para uma clínica privada exames e tratamentos na área da Medicina Nuclear que poderiam ser feitos no serviço que coordena no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com graves prejuízos financeiros para a região e para os doentes.

Ouvido em comissão de inquérito no parlamento regional, acusou alguns médicos de negligência, o que levou o Sesaram a instaurar um processo disciplinar e o seu afastamento do serviço.

As eleições regionais legislativas da Madeira contam com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.