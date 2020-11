"No dia 08 de novembro, pelas 21h:00 horas, faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um doente com covid-19, refere uma nota de imprensa do IASAÚDE.

Segundo este organismo, "trata-se de um doente do género masculino, de 94 anos, que se encontrava hospitalizado na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça desde o dia 04 de novembro, dia em que foi confirmado o diagnóstico desta doença".

À família enlutada, o IASAÚDE apresenta sentidas condolências.

A Região Autónoma da Madeira regista dois óbitos, 531 casos confirmados, 332 casos recuperados, 198 casos ativos (147 importados e 51 locais) e 13.992 pessoas em vigilância.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.251.980 mortos em mais de 50 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.896 pessoas dos 179.324 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.