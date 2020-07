“Há um novo caso positivo a reportar identificado durante o dia de hoje, no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira”, refere a entidade em comunicado, esclarecendo que se trata de um passageiro que fez o teste no local.

O viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha, e a investigação epidemiológica está em curso.

Por outro lado, um outro caso suspeito, sinalizado no dia 02 de julho, também no contexto da operação no aeroporto, aguarda ainda resultados laboratoriais definitivos.

“Este viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho do Funchal”, refere o comunicado.