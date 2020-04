Dos 53 casos identificados na região (na segunda-feira não foram identificados casos), contudo, apenas 51 são ativos porque dois, entretanto, foram considerados recuperados.

"Desde ontem [segunda-feira] há dois novos casos positivos a reportar totalizando agora 53 casos positivos identificados na Região Autónoma da Madeira, mantendo-se dois casos já recuperados o que significa que temos 51 casos positivos ativos", anunciou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia.

Segundo o IASAÚDE, os dois novos casos são importados, sendo um deles um emigrante na faixa etária dos 50 a 59 anos com residência no concelho de Santa Cruz, que regressou do Reino Unido no dia 19 de março, e o outro, na faixa etária entre os 20 a 29 anos, um residente no concelho de Câmara de Lobos que esteve em Moçambique e regressou à região em 31 de março.

Estes dois novos casos cumpriam, e continuam a cumprir, isolamento no domicílio e no hotel Vila Galé, com acompanhamento das autoridades de saúde dos respetivos concelhos.

"Tratam-se, então, de dois casos com proveniência de regiões onde há casos positivos de covid-19 que estiveram em quarentena obrigatória, foram acompanhados e foram testados antes da finalização do período de isolamento", especificou Bruna Gouveia.

O doente que se encontra nos cuidados intensivos da unidade para covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça "mantém-se estável", estando os restantes nos domicílios ou nas unidades hoteleiras designadas para o covid-19, adiantou a vice-presidente do IASAÚDE.