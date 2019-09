No aeroporto há cartazes do Burguer King, Subway, Conforama. Não se ouve falar em eleições, não se ouve o nome de Miguel Albuquerque ou de Paulo Cafôfo. Ouve-se pouco falar português. Mas à medida que nos metemos a caminho do Funchal, os cartazes vão aparecendo em catadupa, da mesma maneira que o verão cresce do monte cinzento até ao oceano azul.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS, CDU, JPP e RIR. Quando chegamos à marginal da capital madeirense já os vimos todos, a maioria mais do que uma vez. As ruas 5 de outubro e 31 de janeiro, que acompanham a Ribeira de Santa Luzia até ao mar, são contornadas por cartazes socialistas com o rosto de Cafôfo e em cada largo é erguida uma palete de cores, do laranja social-democrata ao azul clarinho da Iniciativa Liberal.

Pela rua vêm-se grupos de partidos em campanha. Junto à Câmara Municipal do Funchal, passam por nós três membros do PURP, um dos quais o cabeça de lista a esta eleição, envergando uma bandeira. Perto do tribunal, um autocarro com a cara do cabeça de lista do PS impressa enche-se de militantes para um comício. Já buzinam antes do veículo arrancar. Na marginal passeia-se o MPT. O carro do Bloco de Esquerda passa numa avenida a entoar a música Bella Ciao.

Os cartazes que pintam a cidade são ignorados pelos turistas, alheios a uma região que se aproxima de um dia que pode ser histórico.

O PS pede coragem para mudar, o PSD enumera aquilo que conseguiu nos últimos quatro anos e diz que a região está no rumo certo. O CDS, mais vago, diz que este é o tempo de mudança.

A política está em todo o lado e em lado nenhum. O Funchal está repleto de logótipos e slogans, mas não se ouvem gritos. Distribuem-se folhetos e canetas com pouco aparato. Ouvem-se as mensagens e músicas gravadas dos quadros e algumas buzinadelas da cor da bandeira que uma qualquer pessoa transporta rua acima.

Aqui é tudo para cima e é bonito como o Funchal é à noite, centro de um anfiteatro de luzes que pintam a encosta.