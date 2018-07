Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

O Governo da Madeira vai colaborar com "todos os esclarecimentos" que forem solicitados pela Comissão Europeia, no âmbito da investigação às isenções fiscais concedidas a empresas na Zona Franca, disse hoje, no Funchal, o chefe do executivo.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA