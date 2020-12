Em nota de imprensa enviada à Lusa, o município presidido por António Luís Beites (PS) explica que o hino conta com a participação de diversos músicos do concelho e que a letra foi composta pelo reconhecido e premiado poeta António Salvado. A música é da autoria de Daniel Real e Gonçalo Santos, sob coordenação de Sara Gaspar e André Oliveirinha.

A apresentação oficial do 'videoclip' do hino está marcada para quarta-feira, às 22 horas, na página de Facebook da autarquia, no programa do "Penamacor Vila Madeiro", que este ano decorre em formato 'online' devido à pandemia da covid-19.

Criado com base nas tradições natalícias e com vista a ajudar a promover o comércio local e a atrair visitantes ao concelho, o evento decorrerá este ano essencialmente nas plataformas digitais, com a missão de assinalar a tradição e assegurar a continuidade do certame e a afirmação da marca.

Entre as ações programadas, está a realização de um Mercadinho de Natal, na quarta-feira, dia 23, às 10:00. Esta iniciativa presencial decorrer com artesãos do concelho, no Largo D.ª Bárbara Tavares da Silva, e segue as regras da Direção Geral da Saúde.

No mesmo dia, às 18:00, é apresentado um 'live cooking online', durante o qual chef Valdir Lubave ensinará a fazer rabanadas.

Para as 21:30, está marcada a transmissão de uma mensagem do presidente da Câmara Municipal, seguida da apresentação do livro "Madeiro - Fólios de Poesia I", obra que reúne textos poéticos sobre a tradição do madeiro e que tem a participação de autores reconhecidos portugueses e espanhóis.

A apresentação do hino de homenagem está marcada para as 22 horas e depois segue-se a atuação do Coro Gospel Genesis, a partir do Convento de Santo António, que também tem transmissão 'online'.

Já na quinta-feira (dia 24), às 15:00, é apresentada uma visita guiada e encenada ao Convento de Santo António,

No dia 25, às 17:00, é transmitido um vídeo com um presépio ao vivo realizado pelas crianças do Jardim de Infância de Nossa Senhora das Dores.