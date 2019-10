“Neste caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Primeiro a lei e depois o diálogo, primeiro o Estatuto da Catalunha e depois o diálogo”, referiu Sánchez, insistindo que o presidente da Generalitat deveria fazer “apelos à coexistência, à rejeição da violência e à solidariedade para com as forças e os órgãos de segurança do Estado”.

Uma ideia que Isabel Celaá também abordou em Saragoça, insistindo que deveria ser Quim Torra a “impulsionar o diálogo” entre as várias fações que existem atualmente na Catalunha.

Ainda em Saragoça, Isabel Celaá defendeu que o Estado espanhol tem respondido à situação vivida na Catalunha com “serenidade, firmeza e proporcionalidade”, apesar de ser “incitado diariamente” a aplicar “algumas medidas” que apenas iriam piorar o atual cenário.

Tais medidas, segundo criticou a também ministra da Educação espanhola em funções, são provenientes “das [forças políticas] direitas” espanholas e são “mais eleitoralistas do que aplicáveis”.

As eleições gerais de 10 de novembro serão as quartas eleições em quatro anos em Espanha e surgem após o PSOE ter falhado um acordo político para encontrar uma solução governativa.

O ministro do Interior em funções, Fernando Grande-Marlaska, foi outra das vozes do executivo central espanhol que veio hoje publicamente reforçar a ideia de que o diálogo deve começar por ser interno, ou seja, dentro da comunidade catalã.

Fernando Grande-Marlaska assegurou que o Governo espanhol tem assumido que a situação da Catalunha é complexa.

“Com uma convivência deteriorada durante vários anos não se regressa à normalidade da noite para o dia”, afirmou o ministro do Interior, defendendo que a atual situação precisa “de muita política e de muito diálogo entre toda a sociedade catalã”, com as distintas ideologias e as diferentes maneiras de ver o papel da Catalunha na Espanha.

A Catalunha tem “um problema real de convivência” e é preciso começar a reconstruí-la, insistiu Fernando Grande-Marlaska, afirmando que esta é a ideia defendida por Pedro Sánchez.

O Supremo Tribunal espanhol condenou, a 14 de outubro, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.

A sentença motivou protestos independentistas, que começaram no próprio dia do anúncio do Supremo e se repetiram ao longo de vários dias em Barcelona e em outras cidades da região autónoma.

A par de várias manifestações pacíficas, a vaga de contestação ficaria igualmente marcada por distúrbios e violentos confrontos entre manifestantes mais radicais e as forças de segurança.

Os protestos na Catalunha ficaram igualmente marcados por cerca de duzentas detenções e quase 300 agentes das forças de segurança feridos.