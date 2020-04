O ministro avançou que a Guarda Nacional Republicana referenciou três situações relacionadas com o “beijar da cruz”, uma tradição do domingo de Páscoa, sendo uma delas em Barcelos e outras duas em lares de idosos do Norte do país.

De acordo com o governante, as situações estão identificados e vão ser alvo dos procedimentos legais aplicáveis.

Eduardo Cabrita prestou igualmente reconhecimento aos milhares de elementos das forças e segurança que tem estado nas ruas, dando conta que 163 elementos da PSP e da GNR estão infetados com covid-19.

O ministro frisou que o acompanhamento aos lares de idosos e aos seus trabalhadores é “área de particular preocupação e prioridade de atuação”.

Nesse sentido, deu conta que a GNR desinfetou 30 lares de idosos em todo o país e as Forças Armadas têm preparadas 60 equipas de desinfeção, um trabalho que é feito em apoio à Proteção Civil.

O ministro frisou também que as Forças Armadas conseguiram mobilizar 1.200 camas que podem ser utilizadas na eventual necessidade de deslocação de utentes ou de trabalhadores de lares atingidos pelo covid-19.

O ministro afirmou ainda que foram repatriados cerca de 4.000 portugueses.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).

Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.

