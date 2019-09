No comunicado enviado às redações, o ministério da Administração Interna não refere o âmbito das buscas, mas confirma "a realização de diligências do Ministério Público e da Polícia Judiciária" nas instalações do ministério e da Proteção Civil.

A TVI24 avançou esta manhã a notícia da realização de buscas, referindo que estas estão relacionadas com o ‘dossier’ das golas antifumo do programa "Aldeia Segura" e acrescentando que em causa estão suspeitas de crimes de participação económica em negócio e desvio de subsídio.

Além do MAI e da ANPC, o canal de televisão adianta que também estão a ser alvo de buscas a empresa Foxtrot, que forneceu o equipamento ao Estado, o dono da empresa "e ainda a altos decisores políticos que viabilizaram o negócio".

O MAI informa que "está a ser prestada toda a colaboração na realização das referidas diligências".

Contactada pelo SAPO24, a Polícia Judiciária não confirmou as buscas nem prestou qualquer informação, remetendo eventuais declarações para mais tarde.

O caso das golas antifumo levou em julho o ministro da Administração Interna a abrir um inquérito sobre a contratação de "material de sensibilização para incêndios".

Dois dias depois da decisão do ministro, o adjunto do secretário de estado da Proteção Civil, Francisco Ferreira, demitiu-se após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas que produziram os ‘kits’ de emergência que continham as golas antifumo para o programa "Aldeia Segura".