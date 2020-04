“Este estado de emergência que nenhum de nós quis que fosse declarado e no qual queremos sair com maior celeridade possível revelou-se adequada, tomando-se as medidas necessárias e proporcionais à dimensão do desafio, que não termina aqui”, disse Eduardo Cabrita na Assembleia da República durante a apresentação e discussão do relatório sobre o segundo período do estado de emergência, entre 03 e 17 de abril.

Sublinhando que este período correspondeu “a alguma maior circulação de pessoas”, nomeadamente no período da Páscoa, o ministro destacou que o sucesso na aplicação do estado de emergência na contenção e mitigação dos efeitos da epidemia se deveu “largamente à profunda consciência social da sociedade portuguesa” e ao comportamento da população.

O ministro acrescentou que os portugueses “compreenderam as restrições”, que considerou ter sido “adequadas ao desafio”.

Eduardo Cabrita realçou também a “grande convergência entre todos os órgãos de soberania”, designadamente o Presidente da República, Assembleia da República e Governo.

Segundo o governante, o Governo executou o estado de emergência “de uma forma pedagógica” em que privilegiou a recomendação em vez de uma intervenção “de natureza sancionatória ou repressiva”.

Esta atuação contribuiu “para resultados globalmente satisfatórios”, disse, realçando o papel das forças e serviços de segurança, que “tiveram sempre a capacidade operacional para apoiar os cidadãos”.