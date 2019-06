Para o verão algarvio, a PSP anunciou a presença, até 30 de setembro, de 36 equipas do Corpo de Intervenção Permanente da Unidade Especial de Polícia, num total de 360 polícias, com patrulhamento em Portimão, Lagos, Tavira e Vila Real de Santo António.

Estarão igualmente no terreno quatro equipas de Prevenção e Reação Imediata, num total de oito agentes, em Faro e Portimão, ciclo-patrulhas e ações de policiamento misto com elementos do Corpo Nacional de Polícia (Espanha) e da Polícia Nacional (França).

A GNR terá no Algarve um reforço permanente de cerca de 200 militares, apoiados por quatro binómios cinotécnicos e quatro patrulhas a cavalo, enquanto 500 militares estarão destacados para os grandes eventos, como a Concentração de Motos de Faro, em julho, e a Supertaça de futebol entre Benfica e Sporting, em agosto.

Está igualmente previsto o patrulhamento misto com a Guardia Civil de Espanha, a Gendarmerie Nationale (França) e os Carabinieri (Itália).

O dispositivo especial de combate aos incêndios prevê um nível de empenhamento de 615 operacionais, com quatro dezenas de equipas de vigilância e 66 equipas de combate, apoiados por 148 recursos técnicos terrestres.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) reforçou, desde abril, em 40% o número de inspetores afetos ao controlo de primeira linha no Aeroporto de Faro.

O ministro da Administração Interna afirmou, à margem da sessão, que o SEF também reforçou a presença no Aeroporto de Lisboa, com 67 novos inspetores, mas que a ANA – Aeroportos de Portugal precisa de realizar obras para agilizar o controlo de passageiros.

“O SEF reforçou-se bastante mais do que as estruturas dos aeroportos. (…) Estamos a estabelecer um programa com a ANA para alargamento das ‘e-gates’, máquinas de controlo eletrónico que facilitam o acesso de passageiros. Esperamos que a ANA esteja finalmente em condições de realizar as obras identificadas como necessárias para separar por origens as zonas de acesso no Aeroporto de Lisboa”, concluiu Eduardo Cabrita.