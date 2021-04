O ministério da Administração Interna (MAI) vai reunir hoje com a Altice Portugal para apresentar a nova legislação para a gestão do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) e procurar renegociar uma extensão do contrato por mais seis meses para assegurar a continuidade rede de comunicações de emergência, adianta o Diário de Notícias.

A rede SIRESP é utilizada maioritariamente pela GNR e pela PSP e também pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sendo que a Altice Portugal é a fornecedora da operação, manutenção, gestão e também do alojamento de muitos 'sites' do SIRESP.

Segundo o DN, a reunião vai decorrer na sede da SIRESP SA (empresa encarregue da gestão, operação e manutenção da rede) e vão estar presentes Manuel Couto, presidente demissionário da entidade, e Marcelo Mendonça de Carvalho, que dirige a Secretaria-Geral do MAI.

O diário apurou que em cima da mesa está a possibilidade de se aprovar um novo decreto-lei para criar uma nova entidade que agregará a gestão de todas as tecnologias do MAI, incluindo o SIRESP, e para definir um modelo transitório de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação do SIRESP, cujo objetivo final será o afastamento gradual do setor privado — não se descartando, todavia, a possibilidade de celebrar contratos com operadores através de concurso público.

Esta negociação surge a pouco mais de dois meses do final do contrato com a Altice Portugal e em vésperas da época dos incêndios.

No início de novembro de 2020, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu o prolongamento do contrato de concessão da rede de emergência SIRESP com os operadores privados depois de junho deste ano.

Na altura, durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, Eduardo Cabrita explicou aos deputados que o prazo contratual com os operadores privados termina em junho de 2021 e, naquele momento, um grupo de trabalho criado pelos ministérios da Administração Interna e das Finanças estava a discutir o futuro modelo do SIRESP.

Entretanto, a 14 de abril, o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse em entrevista que a empresa ainda não tinha tido "qualquer tipo de contacto por parte do SIRESP" sobre a continuidade do contrato, alertando para a possibilidade do da rede de emergência "acabar no dia 30 de junho".

Dois dias depois, Eduardo Cabrita respondeu a Alexandre Fonseca, assegurando que SIRESP "continuará a funcionar" após 30 de junho e que o Governo tinha já um modelo "em processo legislativo". O caso levou tanto PSD como CDS-PP a questionar Cabrita quanto à sua gestão deste dossier, sendo que os sociais democratas querem mesmo levar Alexandre Fonseca e Manuel Couto à Assembleia da República.

O Estado comprou por sete milhões de euros a parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no SIRESP, ficando com 100%, numa transferência que aconteceu em dezembro de 2019.

Desde essa altura que o Estado tem um contrato com a Altice e Motorola para fornecer o serviço até junho de 2021.

Depois dos incêndios de 2017, quando foram públicas as falhas no sistema, foram feitas várias alterações ao SIRESP, passando a rede a estar dotada com mais 451 antenas satélite e 18 unidades de redundância elétrica.

