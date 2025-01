Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia do distrito do Porto salienta que o título, atribuído pela Confederação Portuguesa do Voluntariado, é o “reconhecimento do trabalho sólido desenvolvido” pela autarquia “na mobilização de recursos para o voluntariado” e do “impacto positivo inegável” na comunidade ao “nível da coesão social e da felicidade”.

Segundo destaca o texto, a candidatura da Maia a Capital Portuguesa do Voluntariado 2025 apresenta “um programa de atividades dinâmico e ambicioso” para os próximos três anos, assente em seis eixos estratégicos: Capacitação e Workshops Temáticos, Voluntariado Intergeracional, Voluntariado Corporativo, Voluntariado e Inclusão, Voluntariado na Infância e Juventude, Reconhecimento e Valorização do Voluntariado.

O programa, que arranca esta manhã com uma cerimónia com a presença do primeiro-ministro, Luis Montenegro, salienta a autarquia, “reafirma o compromisso em garantir a sustentabilidade do voluntariado a longo prazo, com um plano de gestão que abrange desde a alocação de recursos humanos até a integração do voluntariado na agenda da Câmara Municipal”.

A Capital Portuguesa do Voluntariado é uma iniciativa da Confederação Portuguesa do Voluntariado que tem como finalidade “a promoção e valorização do voluntariado” em Portugal, sendo que a primeira cidade a ser distinguida com aquele título foi Cascais em 2024.

A Maia será também Capital Europeia do Voluntariado em 2026, uma distinção atribuída pelo Centro Europeu do Voluntariado, para a qual aquela cidade portuguesa venceu a concorrência de candidaturas apresentadas pela Irlanda e pela Polónia.