No início desta semana, o tufão Bebinca atingiu a costa leste da China, assolando a cidade de Xangai, avança o The Guardian.

Segundo os meios de comunicação chineses, o tufão, que se desenvolveu a leste das ilhas do sul do Japão, é o mais forte a atingir a região nos últimos 75 anos. A velocidade do vento chegou a superar os 150 km/h, tornando-se equivalente a um furacão de categoria 1, como mostram alguns vídeos partilhados na rede social X.

Após a China ter emitido um alerta vermelho de tufão, mais de 400.000 pessoas foram retiradas de suas casas, mais de mil voos foram cancelados e muitas estradas foram encerradas devido às inundações.

Deixando um grande rasto de destruição em Xangai, o tufão Bebinca seguiu para o oeste da China, provocando grandes inundações antes de enfraquecer.

As autoridades avisaram, no entanto, que a situação não vai melhorar, uma vez que a tempestade tropical Pulasan, que se desenvolveu também no início da semana no Mar da Filipinas, deverá atingir a região leste por estes dias.

Antes do tufão Bebinca, Xangai apenas tinha sido atingida diretamente por dois tufões, um em 1949 e outro em 2022.