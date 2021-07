As pessoas a partir dos 30 anos já podem fazer o autoagendamento que permite marcar a vacinação contra a covid-19. Na semana passada, a idade de agendamento tinha baixado dos 35 para os 33 anos. Esta possibilidade ficou acessível durante a tarde de hoje.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 30 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com 65, 60, 55, 50, 45, 43, 37, 35 e 33.

Prevê-se que as pessoas entre os 18 e os 29 anos comecem a ser vacinadas contra a covid-19 na próxima semana, estando a ser analisadas estratégias para convencer os mais jovens a vacinarem-se, anunciou hoje o gripo de trabalho que coordena a vacinação em Portugal.

“A semana que se inicia a 04 de julho é a data estimada para o início da vacinação, por ordem decrescente, da faixa etária dos 18 aos 29 anos”, adiantou à Lusa fonte da estrutura que coordena a logística da vacinação.

Segundo a mesma fonte, numa fase inicial, a vacinação desta faixa etária será feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o autoagendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos.

Segundo os dados de terça-feira da Direção-Geral da Saúde, 6% da faixa etária entre os 18 e os 24 anos (49.206 pessoas) já receberam a primeira dose da vacina e 5% (35.621) têm a vacinação completa.