A líder dos Liberais Democratas no País de Gales, Jane Dodds, vai tentar recuperar o lugar que o partido manteve entre 1997 e 2015, procurando replicar o sucesso eleitoral registado nas eleições locais e europeias de maio, com a ajuda dos nacionalistas galeses Plaid Cymru e dos Verdes, que optaram por não apresentar candidatos para não polarizar o voto anti-‘Brexit’.

Já o candidato do partido Conservador, o eurocético Chris Davies, que foi destituído pelos eleitores após ter sido condenado por falsificar documentos relacionados com despesas, vai ter de enfrentar a competição à direita do partido do ‘Brexit’, representado por Des Parkinson, um polícia reformado.

No círculo eleitoral de Brecon e Radnorshire, 52% dos eleitores votaram a favor do ‘Brexit’ no referendo de 2016, apenas um ponto percentual a menos que no conjunto do País de Gales.

Na eleição participam ainda o candidato do partido Trabalhista, Tom Davies, do UKIP, Liz Phillips, e do partido Monster Raving Loony, Lady Lily The Pink.