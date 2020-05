O regime de quarentena obrigatória por um período de 14 dias, decretado pelo executivo de coligação PSD/CDS-PP e ainda em vigor, começou em 21 de março no hotel Praia Dourada, no Porto Santo, por onde passaram 68 pessoas até 18 de maio.

Segundo dados fornecidos à agência Lusa pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, o hotel Vila Galé, localizado no concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira, foi o que acolheu um maior número de pessoas, 487, das quais 120 ainda estão em isolamento na unidade.

O hotel Quinta do Lorde, no concelho de Machico, também na zona leste, recebeu 260 pessoas entre 22 de março e 27 de abril, ao passo que o hotel D. Pedro, em Santa Cruz, acolheu 217 pessoas desde 07 de abril, das quais 77 ainda se encontram no local.

O hotel Village Cabo Girão, em Câmara de Lobos, zona oeste, recebeu, desde o dia 22 de abril, um total de 32 pessoas, 26 das quais ainda se encontram em isolamento.