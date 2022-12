Em comunicado, a PSP divulgou dados intermédios da operação Polícia Sempre Presente: Festas em Segurança 2022-2023, relativa à segurança rodoviária e que decorre até 02 de janeiro, adiantando que entre 19 e 25 de dezembro realizou também 157 detenções, das quais 79 se deveram a excesso de álcool e 59 a falta da carta de condução.

Além disso, registou 4.059 autos de contraordenação, dos quais 1.084 por excesso de velocidade e 391 por falta de inspeção periódica obrigatória.

De 19 a 25 de dezembro, os agentes da força de segurança realizaram 484 operações de fiscalização rodoviária em todo o país, “fiscalizando cerca de 14.592 condutores e procedendo ao controlo de velocidade de 75.733 viaturas”.

Na nota, a PSP reforça o apelo para que os condutores respeitem as regras do Código da Estrada e não adotem comportamentos de risco, adequando a condução às condições do piso e às condições atmosféricas.

Aconselha ainda que “os condutores planeiem as deslocações de maior duração, evitando as janelas temporais de precipitação intensa ou outras condições atmosféricas gravosas”.