Filipe Guimarães destacou ainda o "impacto económico" que a prova tem no concelho, "sobretudo no setor da hotelaria, restauração e comércio".

"Para percebermos a dimensão do Arcos TT, basta olharmos para o Dakar. Conseguimos reunir mais do dobro de participantes a andar de moto todo o terreno, de duas e quatro rodas que esse rali mítico", sublinhou Filipe Guimarães, sublinhando que participam "amantes da modalidade vindos de todo o país, da Madeira e Açores, bem como de toda a Europa".

"No ano passado a prova contou com a participação de 1.268 participantes de 16 países e, agora, quando celebramos os 20 anos do Arcos TT, contamos ultrapassar esse número. Nesta altura, já temos mais de 200 inscrições, muitas de espanhóis, mas esse número vai crescer muito à medida que nos aproximarmos da data da prova", afirmou hoje à Lusa Filipe Guimarães, da organização.

"Os participantes vêm ao Arcos TT pelos trilhos, pela beleza paisagística, pelo contacto com a natureza, o convívio e também pela riqueza gastronómica do concelho", sublinhou.

Filipe Guimarães afirmou que a prova movimenta "famílias inteiras" que, durante a estadia no concelho "acabam por participar noutras atividades preparadas por empresas locais de animação turista que se associaram ao Arcos TT".

Outra característica "única", segundo Filipe Guimarães prende-se com a participação da população das aldeias.

"São milhares de pessoas que sobem às serras do concelho para ver passar a prova", referiu.

A concentração para a prova está marcada para as 08:00 do dia 10 de março, no parque da Ponte Nova, em Arcos de Valdevez, mas o evento começa no dia 08 com a receção aos participantes e outras atividades promovidas pela autarquia.