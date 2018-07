Esta ação coordenada fez aumentar para 1.426 o número de pessoas que chegaram ilegalmente a Ceuta, mais 7% em comparação com o mesmo período de 2017, disseram fontes policiais à agência noticiosa Efe.

Os números do Ministério do Interior de Espanha indicam que, de 01 de janeiro a 15 de julho, 824 imigrantes entraram em Ceuta, para além dos 602 que na quinta-feira forçaram a entrada no enclave espanhol do norte de África, aumentando para 1.426 o número de pessoas que entraram na cidade situada na margem sul do Mediterrâneo.

O elevado número de migrantes concentrados nos montes próximos de Ceuta pode sugerir que as entradas na cidade autónoma em 2018 poderão ultrapassar os números oficiais registados no ano anterior, com um total de 2.252 migrantes identificados.