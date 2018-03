Mais de 100 empreendedores internacionais pediram informações sobre o StartUp Visa, programa que hoje arranca para a concessão de vistos de residência para projetos de base inovadora em Portugal, disse à Lusa fonte do ministério da Economia.

"Existem mais de 100 empreendedores que pediram informação até agora", disse a mesma fonte, adiantando que o Brasil e o México são as nacionalidades que reúnem maior número de pedidos, bem como também do Reino Unido.

A partir de hoje, os empreendedores internacionais interessados podem submeter as suas candidaturas, através do 'site' do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.

O StartUp Visa é um programa de acolhimento de estrangeiros empreendedores que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes empreendedores.

Este regime é aplicável a empreendedores que pretendam desenvolver o seu projeto empreendedor e/ou inovador em Portugal, ainda que não tenham constituído empresa, ou que já detenham projetos empresariais nos países de origem e que pretendam exercer a sua atividade em Portugal.

Para o efeito, os candidatos à obtenção de um StartUp Visa "devem celebrar um contrato de incubação com uma nova incubadora certificada [...], desde que preencham, cumpram e comprovem previamente um determinado número de pressupostos e requisitos, submetidos à validação e acompanhamento do IAPMEI, quanto à sua realidade administrativa, financeira e ao seu potencial empreendedor, quando da candidatura e durante o programa contratual".

A primeira fase do StartUp Visa ficou concluída com a certificação de 67 das 71 incubadoras que apresentaram candidaturas.