O novo balanço avançado pelo porta-voz do Governo aponta para 156 mortos, um número provisório uma vez que ainda continuam a ser feitas buscas na tentativa de encontrar dezenas de pessoas que estão desaparecidas.

De acordo com o porta-voz do Governo, Yoshihide Suga, “este é o pior desastre relacionado com as chuvas torrenciais no arquipélago desde 1982″.

Yoshihide Suga avançou ainda que o primeiro-ministro, Shinzo Abe, vai visitar alguns dos locais afetados na quarta-feira.

A chuvas intensas registadas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, deslizamentos de terra e outros danos, deixando isoladas muitas pessoas, que não puderam ou não quiseram abandonar as suas casas.