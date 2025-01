Segundo o último relatório da DGS, 2.302.229 pessoas forma vacinadas contra a gripe entre 20 de setembro, quando arrancou a campanha de vacinação sazonal, e 29 de dezembro, das quais 1.270.387 tomaram a vacina na farmácia e 1.031.438 no Serviço Nacional de Saúde.

Os dados indicam também que 1.515.033 receberam a dose de reforço da covid-19, tendo 841.462 sido vacinados nas farmácias e 673.351 nos centros de saúde.

A cobertura vacinal da gripe é maior do que a da covid-19 em todos os grupos etários. No caso dos idosos com 85 ou mais anos, que apenas podem ser vacinados no SNS, a cobertura desta faixa etária para a gripe chegou aos 83,76% (286.478 pessoas), baixando para os 64,48% no caso da covid-19 (220.555).

De acordo com os dados, a cobertura vacinal mais baixa verifica-se no grupo entre os 60 e 69 anos, com 47,08% vacinados contra a gripe (610.977) e 32,79% para a covid-19 (425.545).

A campanha de vacinação sazonal iniciou-se em 20 de setembro, com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a covid-19 para administrar.

Este ano aderiram mais 25 farmácias, num total de 2.519 que vão funcionar em complementaridade com os centros de saúde, administrando as vacinas a utentes entre os 60 e os 84 anos e aos seus profissionais de saúde.

Nesta campanha, a vacinação contra a gripe com dose reforçada foi alargada às pessoas com 85 ou mais anos, para além dos residentes em lares de idosos e unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados.