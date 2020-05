Pelo menos 237 pessoas morreram e 807 mil foram obrigadas a abandonar as suas casas no Quénia devido às inundações causadas pelas fortes chuvas no último mês, anunciou hoje o Governo.

Até à data, "o número de quenianos que perderam a vida nas inundações é de 237″, afirmou o ministro da Descentralização, Eugene Wamalwa, numa conferência de imprensa em Nairobi. Na semana passada, as autoridades quenianas tinham indicado que o número de mortos era de 194. "Este é um número muito elevado em comparação com o número de quenianos que perderam a vida devido à covid-19″, disse Wamalwa, observando que foram atingidas 161 mil famílias, o equivalente a cerca de 807 mil pessoas deslocadas. "Com as chuvas ainda a decorrer e as nossas barragens a encher, isso significa que mais [pessoas] serão afetadas. Exortamos as pessoas em zonas propensas a inundações e deslizamentos de lama a deslocarem-se para terrenos mais altos", afirmou o ministro. Continuar a ler Nas últimas semanas, a polícia tem vindo a retirar à força os cidadãos em zonas em risco de alagamento. As fortes chuvas durante a estação chuvosa, que dura de março a maio, causaram estragos em todo o país, provocando inundações e deslizamentos de terras que também destruíram campos agrícolas e mataram gado. Uma das zonas mais afetadas é o Lago Vitória (oeste), o maior de África, cujas águas atingiram níveis que não eram vistos desde a década de 1950. O Departamento de Meteorologia do Quénia advertiu que as chuvas vão continuar em muitas zonas do país até junho. O país regista, até hoje, 715 casos de infeção pela covid-19 e 36 mortes.