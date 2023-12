O projeto-piloto REAP de reciclagem e reembolso de embalagens de alumínio e PET, que começou em abril de 2022, permitiu recolher 250.700 embalagens, num total de 4,5 toneladas, revelou à Lusa fonte académica.

No âmbito do REAP foram instaladas nos espaços universitários máquinas de recolha, a que foi atribuído um valor, a descontar em cartão para consumir em serviços sociais como cantinas, bares e papelarias.

“Com este projeto conseguimos agregar 75% de PET reciclado, sem adição de químicos, na produção de garrafas com qualidade para ir ao mercado consumidor”, adiantou à Lusa um dos investigadores.

Além da recolha de embalagens, o projeto tem uma componente de investigação cujos resultados são hoje apresentados numa conferência que decorre ao longo do dia na Universidade de Aveiro.

Durante a conferência será também feita a entrega dos prémios aos estudantes vencedores do concurso “Recicla & Ganha”.

A conferência vai debater o novo sistema de recolha que entrará em funcionamento em 2025, por força da legislação que define o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) de embalagens.

O projeto REAP foi aprovado para financiamento pelo Programa Ambiente, do mecanismo financeiro plurianual do Espaço Económico Europeu (EEA Grants), estabelecido no Acordo do Espaço Económico Europeu. Para a implementação deste projeto, a UA teve como parceiro a empresa norueguesa Infinitum, com experiência na implementação do sistema de recolha com reembolso na Noruega.