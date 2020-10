As 131 ações de limpeza em terra e 35 subaquáticas decorreram por todo o país, entre 19 e 27 de setembro, e envolveram mais de 170 organizações em 400 horas de trabalho realizado ao longo de 187 quilómetros da orla costeira, margens de rios e fundo marinho.

A iniciativa, juntou centros e escolas de mergulho, contando com a participação de 400 mergulhadores, destacou a organização em comunicado.

A Fundação Oceano Azul congratulou-se com a adesão de todas as organizações e voluntários à iniciativa, considerando que deu “sinais claros da crescente mobilização da sociedade no combate a uma das maiores ameaças ao oceano”, o lixo marinho.