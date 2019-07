De acordo com números avançados pela organização da manifestação, só em Berlim e Hamburgo juntaram-se cerca de 12 mil pessoas.

A manifestação foi convocada na sequência da detenção da capitã do navio humanitário Sea-Watch, que atracou no final de junho no porto da cidade italiana de Lampedusa sem autorização, invocando o estado de necessidade para desembarcar 40 migrantes, depois de 17 dias no mar.

Carola Rackete foi detida pela polícia italiana “por resistência ou violência contra um navio de guerra”, crime que prevê uma pena de três a 10 anos de prisão, mas um juiz italiano invalidou sua prisão, alegando que ela havia agido para salvar vidas.

O juiz encarregado do inquérito preliminar recusou o pedido dos procuradores italianos para manter a prisão domiciliária, salientando que a capitã alemã estava a “cumprir o seu dever de salvar vidas”.

Durante a crise, o ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, fez várias declarações e publicou diversos ‘tweets’ furiosos, descrevendo Carole Rackete como uma “criminosa” e uma “pobre mulher que só tentou matar cinco soldados italianos…”.