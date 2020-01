“Estamos com isto a melhorar os nossos parques verdes e com a plantação de 100 mil árvores vamos melhorar os nossos parques com mais árvores e melhores condições”, disse o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, durante uma das iniciativas que decorreu no Parque Urbano do Vale da Ameixoeira, onde foram plantadas seis mil árvores.

Segundo Fernando Medina, esta iniciativa tem ainda o significado de permitir a mobilização das famílias com milhares de pessoas envolvidas.

“É um momento de partilha e a forma de cada um se mobilizar para a ação no ano em que Lisboa é a Capital Verde Europeia”, disse.

Ao todo foram mais de 4.500 pessoas inscritas num movimento que Fernando Medina classifica de importante para a cidade de Lisboa, destacando que as plantações vão ocorrendo ao longo do ano, mas que esta é a maior de todas.

A informação sobre novos momentos de plantação de árvores estará disponível no ‘site’ da Câmara Municipal.

A plantação de árvores, referiu o autarca, ajuda a combater um dos efeitos mais negativos das alterações climáticas que é a onda de calor.

“Sempre que se fazem zonas de plantação como estas a temperatura nas imediações pode baixar entre três a cinco graus centígrados. Já temos essa experiência na Avenida da República onde depois da plantação de árvores a temperatura baixou significativamente, melhorando a qualidade de vida”, disse.

Segundo Fernando Medida, a plantação massiva pela cidade vai ter esse efeito de ajudar a reduzir a temperatura.

Das 20.000 árvores plantadas hoje, 4.000 foram em Rio Seco (Ajuda), 6.000 no parque do Vale da Ameixoeira (Santa Clara), 9.000 no parque do Vale da Montanha (Areeiro/Marvila) e 1.000 no corredor verde de Monsanto.