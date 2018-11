Mais de 40 pessoas morreram na sequência de um acidente com um autocarro na quinta-feira à noite, no distrito de Gwanda, a 550 quilómetros a sul de Harare, capital do Zimbabué, informaram hoje as autoridades policiais.

De acordo com a porta-voz da polícia local, Charity Charamba, disse ainda que no acidente pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, algumas das quais sofreram queimaduras graves. As autoridades policiais desconhecem para já as causas do acidente.