O IPMA colocou também mais de 70 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro em perigo muito elevado.

Outros concelhos de todos os distritos do continente estão hoje em perigo elevado de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai diminuir bastante no fim de semana.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.