Mais de 500 advogados foram alvo de processos de execução e de penhora por dívidas à Segurança Social. No entanto, as cobranças eram indevidas e resultaram de um erro informático. O bastonário da Ordem dos Advogados garantiu esta terça-feira que as situações foram todas identificadas e que o “problema está resolvido”.

MIGUEL A. LOPES/LUSA