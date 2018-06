O Departamento de Segurança Nacional indicou que 522 crianças separadas dos seus pais como parte do combate à imigração "ilegal" reuniram-se com as suas famílias, mas outros 2.053 menores permanecem aos cuidados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Na primeira publicação de dados oficiais desde que Trump pôs fim, na quarta-feira, às separações familiares, o Departamento indicou que o processo de reunificação "está bem coordenado".

"O governo dos Estados Unidos conhece a localização de todas as crianças sob sua custódia e está a trabalhar para reuni-las com as suas famílias", acrescentaram.

O nosso sistema é uma piada à boa política de imigração

Ao tentar conter o fluxo de dezenas de milhares de migrantes da América Central e do México que chegam à fronteira sul todos os meses, Trump ordenou no começo de maio que todos os adultos que entrassem no país de forma irregular fossem presos e os seus filhos separados deles.

Depois de as imagens de crianças em jaulas gerarem uma onda de indignação no país e no mundo, Trump pôs fim à prática da separação, mas continuou com o seu discurso sobre a imigração.