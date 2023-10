Mais de 60% dos autores de homicídios tentados e consumados nos casos apoiados pela APAV em 2022 tinham uma relação de intimidade ou familiar com as vítimas, revela a associação, que ajudou 82 pessoas no ano passado.

Ana Lopes, coordenadora da única casa de abrigo no país para mulheres com deficiência, vítimas de violência doméstica e que foram retiradas de contextos de agressões físicas, psicológicas ou sexuais de que eram alvo por quem devia cuidar delas, 23 de maio 2023. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 25 DE MAIO DE 2023) ESTELA SILVA/LUSA