Segundo a BBC, os animais foram encontrados na ilha de Sanday na última quinta-feira, no que se acredita ter sido o maior encalhe em massa em décadas. As 77 baleias-piloto estão agora a ser sepultadas, já que atirar as carcaças ao mar não foi uma hipótese.

Neste momento, os cientistas estão a tentar perceber o que levou ao incidente — e a tantos outros do mesmo género que têm acontecido em vários locais.

"O encalhe em Orkney na semana passada tem muitos paralelos com o que aconteceu há um ano, em termos de número de animais envolvidos e seu comportamento”, diz ao The Guardian Andrew Brownlow, diretor do Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) na Universidade de Glasgow.

Feitas as contas, os encalhes em massa estão a aumentar exponencialmente – tanto em número de animais como em eventos. Foram registados cerca de 13 encalhes em massa de baleias-piloto desde que o SMASS foi iniciado em 1992, 10 dos quais ocorreram na última década. E as evidências indicam que a situação só vai piorar.

Sobre o facto de serem sempre vários grupos, tal deriva das características das baleias, que parecem ter propensão a seguir uma baleia-guia ou "piloto" - daí a possibilidade de um desejo quase suicida de acompanhar um indivíduo doente até a costa, por exemplo.

Mas nos últimos casos não parece ter sido isso a acontecer, já que as baleias pareciam estar saudáveis e alimentadas. A aposta dos investigadores vai para outro aspeto: os animais reagiram a uma situação de stress, possivelmente causado por ruídos.

A resposta, então, está no crânio destas baleias, num órgão que converte sons em sinais elétricos que podem ser transmitidos ao cérebro através do nervo auditivo.

Assim, o órgão de Corti — tão pequeno que demora bastante a ser analisado das autópsias — está agora a ser investigado para que se possa perceber o que leva estes animais às praias.

Todavia, há mais fatores a considerar: o facto de as águas estarem a ficar mais quentes e a interação com outros animais também pode conduzir as baleias-piloto à morte.

"Se essas águas são barulhentas, isso representa um risco perigoso para os animais que têm mentalidade de rebanho, que se assustam facilmente", é referido.