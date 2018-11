O certame é organizado pela Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) e pela Diputación (Província) de Salamanca (Espanha), para promoção de produtos endógenos de ambos os lados da fronteira como vinhos e licores, laticínios e derivados, azeites, enchidos, frutos secos, entre outros.

"Este ano, à semelhança dos anos anteriores, vão estar presentes mais de 85 produtores portugueses e espanhóis que terão, mais uma vez, a oportunidade de exporem os seus produtos regionais, de excelente qualidade, permitindo ao público conhecer, provar e adquirir o que de melhor se produz na nossa região", segundo António Dias Rocha, presidente da AMCB e da Câmara Municipal de Belmonte.

O autarca, que falava na conferência de imprensa de apresentação do certame, realizada no Centro de Desenvolvimento Transfronteiriço, em Vilar Formoso, Almeida, apontou que a feira é visitada, por norma, por "mais de 30 mil pessoas".

Segundo António Dias Rocha, a Feira Transfronteiriça Ecoraia-Ecoraya, que decorrerá no recinto de feiras de Salamanca, é "uma grande oportunidade" para os produtores de ambos os lados da fronteira "mostrarem os seus produtos, algumas inovações e, ao mesmo tempo, estabelecerem contactos e trocarem experiências com novos produtores e com o mercado espanhol".