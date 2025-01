Em pouco mais de um mês, um total de 10.262 refugiados sírios que viviam fora dos campos abandonaram a Jordânia, enquanto 1.053 saíram dos campos, segundo um comunicado do Ministério do Interior, que referiu que, no total, 11.315 refugiados saíram da Jordânia através da passagem fronteiriça de Jaber.

Da mesma forma, o Governo jordano revelou que o número total de sírios que saíram pela fronteira, com ou sem estatuto de refugiado, é de 52.406, entre os quais se encontram cidadãos sírios vindos de outros países.

Em 6 de dezembro, no meio da ofensiva de grupos rebeldes para capturar Damasco, a Jordânia decidiu suspender as entradas no país através da passagem fronteiriça de Jaber, conhecida como Nasib do lado sírio, por razões de segurança.

No entanto, permitiu a entrada de cidadãos jordanos e de investidores sírios com o objetivo de apoiar a debiitada economia da Jordânia e fortalecer o movimento comercial, entre outros aspetos.

Segundo as autoridades, o reino acolhe cerca de 1,36 milhões de refugiados sírios, embora o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) tenha 654 mil registados neste país.

O Governo jordano denunciou em diversas ocasiões que o grande número de refugiados sírios representa um grande fardo para os cofres públicos do país, enquanto nos últimos anos pediu às agências da ONU e a outras organizações humanitárias que se responsabilizassem por estas pessoas.

As autoridades jordanas também deportaram centenas de sírios que chegaram ao país após a eclosão da guerra civil na Síria em 2011.