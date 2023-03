Vários sacos com cerca de 850 kg de cocaína foram encontrados no domingo na praia de Réville, no noroeste do país, e ontem surgiram novos pacotes mais a norte, na costa da comuna de Vicq-sur-Mer, uma carga estimada em 1,5 toneladas, segundo uma fonte ligada à investigação

Ao todo, são 2,3 toneladas de cocaína, um número "histórico", acrescentou.

Os procuradores de Cherbourg abriram uma investigação no início da semana, que tentará esclarecer a origem e a trajetória dos pacotes.

Eles podem ter sido atirados ao mar propositalmente para evitar um controlo ou até mesmo terem caído de embarcações devido ao mau tempo, explicaram fontes na investigação.

A polícia marítima francesa anunciou que mais aeronaves e patrulhas marítimas foram mobilizadas para examinar a área.

Não é a primeira vez que cocaína é encontrada em praias francesas. Apreensões da droga já foram realizadas em San Juan de Luz (sudoeste) e Camaret (noroeste), em 2019; em Berck (norte), em 2022; e no porto de Le Havre (norte), no mês passado.

Em 2022, França apreendeu cerca de 156,7 toneladas de drogas, um nível "histórico", incluindo 27 toneladas de cocaína, indicaram autoridades na quarta-feira.