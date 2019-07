“É no escalão etário dos 40-44 anos que existe uma maior incidência de efetivos, com 19,58% do total global do efetivo, sendo seguido pelos escalões etários dos 50-54 anos, com 18,14%, e 45-49 anos com 16,87%”, refere o balanço social de 2018, publicado hoje na página da internet da Polícia de Segurança Pública.

Segundo aquele documento, os grupos etários dos 40 aos 54 anos representam, no seu conjunto, 54,6% do total dos recursos humanos da PSP.

O relatório mostra também que o número total de trabalhadores na PSP em 2018 registou um decréscimo de 0,50% (menos 121) comparativamente ao ano de 2017 e foram as carreiras de agente e chefes que registaram um decréscimo.

Segundo aquela polícia, em 2018 saíram 850 elementos da PSP e o motivo mais relevante foi a aposentação (68,33%), seguido de outras situações (15,50%) e comissão de serviço (10,24%).

Em contrapartida, no ano passado entraram para esta força de segurança 655 trabalhadores.

A PSP refere que, em 2018, se registaram menos 74 elementos na classe de chefe e menos 58 agentes, sendo na carreira de oficial que se verificou um ligeiro aumento, com mais três efetivos.