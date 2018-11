O ex-Presidente de Madagáscar Hery Rajaonarimampianina, de 59 anos, renunciou ao seu cargo em setembro para concorrer a um novo mandato, tendo sido nomeado o vice-presidente Riko Rakotovao como chefe de Estado temporário durante o período eleitoral.

Hery Rajaonarimampianina, líder do partido Novas Forças para Madagáscar, tomou posse como Presidente do país em janeiro de 2014, após vencer as eleições presidenciais em 2013.

O candidato presidencial Marc Ravalomanana, de 68 anos, foi chefe de Estado do Madagáscar de 2002 até 2009 e está entre os candidatos nas eleições.

Também concorre Andry Rajoelina, líder do partido Jovens Malgaxes Determinados, que foi chefe de Estado do país entre 2009 e 2014.

Os analistas apontam os três candidatos como os favoritos nas eleições presidenciais.