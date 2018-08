Até dia 11 de setembro, várias ruas do Porto estão a concorrer para projetos de requalificação no âmbito da iniciativa "Rua Direita".

São vinte e quatro ruas nas zonas da Luz e Gondarém (Foz), Lordelo, Arrábida, Viso e Ramalde que estão a concorrer no primeiro concurso do projeto Rua Direita, de acordo com o portal da Câmara Municipal do Porto.

O concurso é lançado pela empresa municipal GO Porto com o objetivo de requalificar lotes e ruas da zona do Porto.

A câmara acrescenta que o “Rua Direita representa um investimento de 21 milhões de euros e abrange um total de 88 arruamentos do sistema viário municipal, dispersos por várias freguesias e correspondentes a antigos caminhos rurais, áreas urbanas em transformação ou rua degradadas em tecido consolidado”.

A autarquia esclarece que o objetivo é “reabilitar tecidos urbanos degradados, dotando as vias intervencionadas de condições de mobilidade e acessibilidade compatíveis com os desejos e as necessidades das populações que por eles são servidos”.

Por agora, estão em concurso, no lote 1, as ruas de Vila Nova e travessa da Costibela, e a rua do Monte da Luz, travessa do Monte da Luz, rua do Túnel e rua de Gondarém.

O lote 2 abrange a rua da Granja de Lordelo, largo da Rua da Granja de Lordelo e rua da Granja de Lordelo (Cota Superior), bem como a travessa de Entre Campos, ruas do Professor Abílio Cardoso e do Professor Carlos A. Ferreira de Almeida.

Este lote diz ainda respeito ao Bairro da Arrábida, rua Professor José Valente e rua do Professor Henrique David.

Quanto ao lote 3, integra as ruas Direita do Viso e Central do Viso e a travessa Central do Viso.

No lote 4 está a rua de Agra de Ramalde, travessa das Cruzes, rua da Calçada e rua Central do Viso, a par da rua e travessa de Requezende.

A autarquia acrescenta que se trata de um "trabalho de filigrana, abrangente e revolucionário”, abrangendo 15 quilómetros de via quando feita a soma dos arruamentos.