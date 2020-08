No mês de julho, disse, as semanas com mais mortes coincidiram com as semanas em que as temperaturas foram mais elevadas.

De resto, acrescentou, “estes fenómenos precisam de algum tempo para serem analisados”, porque os “dados brutos, ao minuto, carecem de todo um tratamento”.

Questionada se caso haja uma nova vaga de calor o número de mortes tenderá a aumentar, Inês Fronteira diz ser normal que sim, porque já aconteceu em Portugal e também acontece noutros países. E especialmente junto de populações como crianças, idosos e pessoas vulneráveis em termos de saúde.

A DGS explica que nas semanas de 6 a 12 de julho e 20 a 26 de julho “foram observados valores de mortalidade por todas as causas acima do esperado para a época do ano”.

“Estes valores foram observados em todas as regiões de saúde de Portugal, à exceção das regiões autónomas, e nos grupos etários acima dos 75 anos de idade, sendo coincidentes com um período de temperaturas elevadas registadas em Portugal Continental”, diz também a DGS.

E conclui, num comunicado enviado à Lusa: “Neste período, foram emitidos alertas do sistema de vigilância de calor (Boletim Ícaro), o que parece confirmar que o calor extremo é a causa mais provável do aumento da mortalidade nos grupos etários acima dos 65 anos de idade”.