“Sempre quis fazer algo pela saúde, para melhorar a saúde da população guineense e pensando nas crianças que é o género mais vulnerável da população decidi criar esta linha de iogurtes grego natural feito e produzido cá na Guiné-Bissau”, disse à Lusa a médica, de 37 anos.

Aliando a sua especialidade em Saúde Pública – depois de estudar medicina na Rússia, fez uma pós-graduação no Burkina Faso e está a acabar o mestrado em Epidemiologia no Gana – ao seu gosto pela cozinha e ao facto de estar farta de ficar em casa sem nada para fazer criou o N’Té, o primeiro iogurte grego natural produzido na Guiné-Bissau.

“Antes fazia para as minhas crianças, mas depois pensei e disse ao meu marido e se fizéssemos algo não só para as nossas crianças, unindo o útil ao agradável”, explicou.

E assim começou o N’Té.

Mãe de quatro filhos, Maísa Gomes Cabral dos Reis trazia, sempre que viaja a Portugal de férias, uma mala só com iogurtes. Como ela, as suas amigas.

“Este ano não fomos de férias e decidi lançar estes iogurtes para ajudar não só as minhas crianças, mas também as outras para termos um iogurte mais cremoso, natural e feito na Guiné-Bissau. Por isso abracei este projeto com muito amor”, salientou Maísa Gomes Cabral dos Reis.

O que a médica guineense não esperava é que o número de encomendas e de clientes aumentasse tão depressa, estando em curso a contratação de pelo menos duas pessoas.