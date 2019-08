“Temos água, combustível. Há pessoas a socorrer, portanto continuamos”, decidiu. A meteorologia favorece as partidas da costa líbia e os guarda-costas líbios já intercetaram sete embarcações nas últimas 36 horas, detalhou.

Os candidatos à entrada na Europa receiam mais do que tudo serem reenviados para a Líbia, onde sofrem toda a espécie de abusos, violência e exploração.

O “Ocean Viking”, um navio de 69 metros com bandeira norueguesa, dirige-se para o Mediterrâneo Central, ao largo das costas líbias, para socorrer migrantes que recorrem a embarcações precárias.

Pretendia reabastecer-se em marcha, de maneira a prolongar a missão o mais possível na zona de busca e salvamento.

“Nós tínhamos considerado várias opções e optámos por Malta. Íamos fazer o abastecimento ao largo, através de um navio de reabastecimento, como se faz correntemente hoje em dia”, acrescentou.

As autoridades maltesas “tinham solicitado a lista das pessoas a bordo e detalhes sobre” o pedido, continuou.

“Comunicámos à rádio maltesa a nossa hora estimada de chegada cerca das 22:30 (21.30 de Lisboa). Cinco minutos depois anunciaram-nos que não tínhamos autorização para entrar em águas maltesas”, contou o dirigente da ONG.

O “Ocean Viking” está a fazer a sua primeira missão, com cerca de 30 pessoas a bordo, marinheiros salvadores da SOS Mediterrâneo e pessoal médico e de assistência da MSF.

Desde a sua partida que a tripulação e o pessoal humanitário se preparavam para deambular ao longo das costas, uma vez que não têm porto de acolhimento para os migrantes que socorrerem.

O Mediterrâneo, que representa um por cento dos oceanos do planeta, tornou-se, contudo, a rota marítima mais mortífera do mundo.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações, já desapareceram 840 pessoas desde o início do ano nas suas águas, das quais 576 no Mediterrâneo Central, sem contar os naufrágios não relatados.