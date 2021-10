De acordo com a BBC, um homem de 24 anos, de Manchester, está detido por suspeita de envolvimento na preparação de atos de terrorismo.

O homem foi preso no aeroporto de Manchester depois de voltar ao Reino Unido e está sob custódia para interrogatório.

"Já se passaram mais de quatro anos desde que a atrocidade aconteceu, mas somos inabaláveis ​​na nossa dedicação em seguir cada linha de investigação disponível para que possamos fornecer a todos os afetados pelo ocorrido as respostas que merecem", disseram as autoridades.

A 22 de maio de 2017, Salman Abedi, britânico de origem líbia, fez explodir uma bomba no concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, matando 22 pessoas e ele próprio.

Pouco depois do ataque, a polícia informou que tinha reunido membros da rede de Abedi. No entanto, a polícia de Manchester indicou posteriormente que todas as 22 pessoas detidas por suspeitas de terrorismo foram libertadas sem acusação.