De acordo com uma declaração do FBI hoje divulgada e que justifica as busca feitas na propriedade do ex-presidente no passado dia 08 de agosto, 14 das 15 caixas anteriormente recuperadas da propriedade de Trump na Florida continham documentos com marcações de classificação de confidencialidade.

Entre os materiais recuperados pelo FBI e que aparecem detalhados, destacam-se arquivos relacionados com o perdão presidencial ao ex-colaborador de Trump Roger Stone e informações sobre o Presidente francês, Emmanuel Macron. O inventário está contido num documento de sete páginas que também inclui o mandado de busca para a mansão de Mar-a-Lago.

Embora o documento ofereça uma descrição mais substancial da investigação, autoridades federais alteraram partes significativas para proteger a identidade das testemunhas e evitar revelar táticas investigativas delicadas.