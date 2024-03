A manifestação, na qual participaram representantes de partidos de direita e de extrema-direita, foi convocada depois de a Comissão de Justiça do Congresso dos Deputados ter dado luz verde à lei da amnistia.

No protesto, um grande cartaz mostrava Pedro Sánchez com um bigode semelhante ao de Hitler, com uma mensagem escrita em inglês: “A Espanha já não é uma democracia. Está a começar a tornar-se uma ditadura. SOS Europa”, referiu a agência AFP.

“A democracia está mal, Sánchez não tem limites”, declarou à AFP uma advogada, Ana Garcia, que condenou a “troca de votos” que Sánchez queria efetuar para se manter no poder.

O diploma deverá ser votado muito em breve na Câmara dos Deputados, antes de ser examinado pelo Senado.

A lei de amnistia para centenas de independentistas catalães tem sido o tema central da política espanhola desde as eleições legislativas antecipadas de julho, que não conseguiram dar a maioria absoluta a nenhum dos dois principais partidos, os socialistas de Sánchez e o Partido Popular de direita de Alberto Núñez Feijóo, deixando-os à mercê dos partidos regionais.

Os dois partidos separatistas da Catalunha exigiram uma amnistia aos seus militantes envolvidos na tentativa falhada de secessão da região em 2017 para apoiar o regresso de Sánchez ao poder, o que o governante aceitou.