De acordo com o movimento, estão previstos protestos em Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Aveiro, Faro, Lagos, Portimão, Albufeira, Leiria, Benavente, Coimbra, Viseu, Funchal, Covilhã, Évora, Beja, Sines e Portalegre.

Esta manifestação, a terceira pelo direito à habitação agendada pela plataforma, constituída por cerca de uma centena de associações, é justificada porque os “problemas se mantém”.

No contexto das legislativas agendadas para 10 de março, a plataforma pretende “marcar a campanha eleitoral” e comprometer os candidatos relativamente à habitação, tendo em conta reivindicações que já entregaram aos partidos políticos em junho.

Entre essas propostas constam regular e baixar as rendas e as prestações bancárias, parar os despejos que não têm alternativas de habitação, colocar no mercado imóveis devolutos de grandes proprietários, acabar com os incentivos à especulação imobiliária e aos fundos de investimento imobiliário e terminar com os benefícios para residentes não-habituais.

Em paralelo, defendem um forte investimento em habitação pública e cooperativa.

Os dois protestos realizados pelo movimento levaram milhares de pessoas à rua nos dias 01 de abril e 24 de setembro de 2023.