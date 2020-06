As manifestações coincidem com o aniversário do que os palestinianos designam de “Naksa”, a derrota dos países árabes na guerra dos Seis Dias em 1967.

Este conflito causou o deslocamento de centenas de milhares de palestinianos e levou à ocupação por Israel da Faixa de Gaza — de onde se retirou em 2005 -, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, que anexou como parte da sua “capital indivisível”.

“Hoje assinalam-se 53 anos de ocupação israelita, acabar com ela é uma responsabilidade internacional”, escreveu na rede social Twitter o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erakat.

Mais de 450.000 israelitas vivem em colonatos na Cisjordânia, considerados ilegais pela lei internacional, ao lado de 2,7 milhões de palestinianos.